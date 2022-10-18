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25 минут назад

Число погибших при крушении самолета в Ейске снова выросло

Елена Прошина

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что ещё один человек умер в результате падения самолёта в Ейске. Общее число погибших достигло 15 человек. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Число погибших при крушении самолета в Ейске снова выросло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них 9 детей. В стационарах 25 человек (22 средней степени тяжести, 3 - в тяжелой), в том числе 2 беременных и 6 детей. Амбулаторное лечение - 3 пациента. Погибли 15 человек, в том числе 3 детей. В 17:30 умер 51-летний пациент в ККБ №1», – написала она.

До этого Минькова сообщала, что погибший 51-летний пациент получил ожоги 80% тела.

17 октября при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Воздушное судно упало в черте города Ейска. Летчики успели катапультироваться.

Происшествия,ЧП,Анна Минькова,
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