Число погибших при крушении самолета в Ейске снова выросло

«Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них 9 детей. В стационарах 25 человек (22 средней степени тяжести, 3 - в тяжелой), в том числе 2 беременных и 6 детей. Амбулаторное лечение - 3 пациента. Погибли 15 человек, в том числе 3 детей. В 17:30 умер 51-летний пациент в ККБ №1», – написала она.