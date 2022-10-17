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12 минут назад

Минобороны РФ: в Ейске потерпел крушение самолет Су-34

Илья Родин

Минобороны РФ сообщило, что в понедельник, 17 октября 2022 года, при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Об этом сообщает ТАСС.

Минобороны РФ: в Ейске потерпел крушение Су-34
Фото: СоцсетиСоцсети

Отмечается, что воздушное судно упало в черте города Ейска (Краснодарский край). Летчики успели катапультироваться.

Пилоты самолета рассказали, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

На месте крушения во дворе одного из жилых домов произошло возгорание самолетного топлива.

Происшествия,Минобороны России,
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