Число погибших после падения Су-34 в Ейске выросло до четырёх человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«По данным на 21.15, число погибших и пострадавших увеличилось: Погибших – до 4. Пострадавших – до 25», – написали в ведомстве.
Вице-губернатор региона Анна Минькова сообщила, что в Ейской Центральной районной больнице подготовили место для пострадавших.
«На место трагедии в Ейске уже направили специалистов ожогового отделения из Краснодара, санавиацию и машины скорой помощи. В Ейской ЦРБ развернули 8 операционных. Для «тяжелых» пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести – 100 коек с кислородом. На дежурстве 8 бригад хирургов, 4 травматолога, 5 реаниматологов. Задействовано 10 бригад скорой помощи Ейской ЦРБ, 2 бригады Щербиновской ЦРБ и 2 бригады Староминской ЦРБ. У нас в резерве 2 операционные в роддоме, одна в гинекологии и еще одна в онкологии. Сейчас еду на место происшествия», – рассказала Минькова.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в городе Ейск потерпел крушение самолет Су-34.