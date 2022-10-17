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14 минут назад

Число погибших после падения Су-34 в Ейске выросло до четырех

Елена Прошина

Число погибших после падения Су-34 в Ейске выросло до четырёх человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«По данным на 21.15, число погибших и пострадавших увеличилось: Погибших – до 4. Пострадавших – до 25», – написали в ведомстве.

Вице-губернатор региона Анна Минькова сообщила, что в Ейской Центральной районной больнице подготовили место для пострадавших.

«На место трагедии в Ейске уже направили специалистов ожогового отделения из Краснодара, санавиацию и машины скорой помощи. В Ейской ЦРБ развернули 8 операционных. Для «тяжелых» пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести – 100 коек с кислородом. На дежурстве 8 бригад хирургов, 4 травматолога, 5 реаниматологов. Задействовано 10 бригад скорой помощи Ейской ЦРБ, 2 бригады Щербиновской ЦРБ и 2 бригады Староминской ЦРБ. У нас в резерве 2 операционные в роддоме, одна в гинекологии и еще одна в онкологии. Сейчас еду на место происшествия», – рассказала Минькова.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в городе Ейск потерпел крушение самолет Су-34.

Происшествия,Видео,ЧП,Анна Минькова,Минобороны России,
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