В Турции погиб турист из России

Россиянин Максим Кузин погиб в курортном турецком городе Мугла. Причиной гибели стало падение с параплана. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
«Россиянин Максим Кузин поднялся на 1200-метровую взлетно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане. Кузин, взлетевший после подготовки, упал в скалистую местность. После получения уведомления в район были направлены поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы. В ходе проверки было установлено, что Кузин скончался на месте», – сообщает турецкий телеканал.
Уточняется, что из-за труднопроходимого характера местности тело Кузина не удалось вывести, поэтому к месту происшествия был направлен специальный вертолет.
«Тело вертолетом было доставлено в государственную больницу Фетхие», – говорится в сообщении.
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