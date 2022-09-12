Россиянин погиб в Таджикистане из-за экстремального увлечения

Российских парапланерист погиб в горах Варзобского района Таджикистана. Об этом уведомил «Интерфакс» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.

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Отмечается, что 38-летний житель Санкт-Петербурга Павел Чернов погиб 10 сентября при полете на параплане в Харангонском ущелье Варзобского района Таджикистана. О трагедии, связанной с экстремальным увлечением россиянина, в дежурную часть КЧС и ГО доложил сотрудник дислоцированной в республике 201-й военной базы России Максим Шукшин.

По данным ведомства, во время полета турист потерял равновесие и уже не мог управлять парапланом. На место прибыла дежурная группа медиков и спасателей.

«Упав на землю, он получил серьезные травмы и скончался на месте», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что случай крушения параплана и гибели людей в Таджикистане регистрируется впервые. До сих пор информации о подобных инцидентах не поступало.