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21 минуту назад

Утечку на «Северных потоках» назвали климатическим бедствием

Елена Прошина

В Greenpeace России заявили, что утечка топлива на трубопроводах «Северного потока» является климатическим бедствием. Об этом организация сообщила на своём сайте.

Утечку на «Северных потоках» назвали климатическим бедствием
Фото: Danish DefenceDanish Defence

В Greenpeace уточнили, что утечка может привести к выбросам парниковых газов в 43,8 млн тонн CO2-эквивалента.

«Авария на газопроводах системы “Северный поток” – климатическое бедствие. Десятки миллионов тонн парниковых газов попадут в атмосферу, по оценкам Гринпис», – предупреждает организация.

Кроме того, в Greenpeace отметили, что оценить полный масштаб бедствия пока сложно, однако даже сейчас понятно, что его ущерб экологии будет огромный. Также организация подчёркивает, что не поддерживала и не поддерживает терроризм.

Ранее стали известны подробности взрыва на газопроводе «Северный поток».

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