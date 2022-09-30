Утечку на «Северных потоках» назвали климатическим бедствием

В Greenpeace России заявили, что утечка топлива на трубопроводах «Северного потока» является климатическим бедствием. Об этом организация сообщила на своём сайте.

В Greenpeace уточнили, что утечка может привести к выбросам парниковых газов в 43,8 млн тонн CO2-эквивалента.

Кроме того, в Greenpeace отметили, что оценить полный масштаб бедствия пока сложно, однако даже сейчас понятно, что его ущерб экологии будет огромный. Также организация подчёркивает, что не поддерживала и не поддерживает терроризм.