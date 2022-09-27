Стали известны подробности взрыва на газопроводе «Северный поток»

Шведские сейсмологи привели подробности взрыва на нитках российского экспортного газопровода «Северный поток». По их оценке, для разрыва труб было использовано большое количество взрывчатки. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

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Отмечается, что первый подводный взрыв на «Северном потоке» был зафиксирован в 2:03 ночи в понедельник 26 сентября, второй — в 19:04 в тот же день. Магнитуда взрывов была 2,3.

«Для разрыва трубопроводов «Северного потока» было использовано по меньшей мере 100 кг тротила, но, вероятно, и больше», - подчеркнули специалисты.

Авторы канала рассказали также, что 2 сентября 2022 года в районе взрывов была зафиксирована активность военных вертолетов, предположительно, американских MH-60S.