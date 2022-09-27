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8 минут назад

Стали известны подробности взрыва на газопроводе «Северный поток»

Илья Родин

Шведские сейсмологи привели подробности взрыва на нитках российского экспортного газопровода «Северный поток». По их оценке, для разрыва труб было использовано большое количество взрывчатки. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Стали известны подробности взрыва на газопроводе «Северный поток»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что первый подводный взрыв на «Северном потоке» был зафиксирован в 2:03 ночи в понедельник 26 сентября, второй — в 19:04 в тот же день. Магнитуда взрывов была 2,3.

«Для разрыва трубопроводов «Северного потока» было использовано по меньшей мере 100 кг тротила, но, вероятно, и больше», - подчеркнули специалисты.

Военный эксперт предположил, как могли взорвать «Северный поток»

Авторы канала рассказали также, что 2 сентября 2022 года в районе взрывов была зафиксирована активность военных вертолетов, предположительно, американских MH-60S.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что к нему поступили данные об аварии на нитках «Северного потока». Он подчеркнул, что если информация о нападении на газопроводы подтвердится, то будет сложно предположить, кто виновник, так как «это не отвечает ничьим интересам».

Происшествия,Энтони Блинкен,
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