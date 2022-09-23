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1 час назад

Погиб бывший атаман «Союза Казаков-Воинов России»

Елена Прошина

В Рязанской области погиб 50-летний Павел Селиванов, бывший атаман отделения «Союза Казаков-Воинов России». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Погиб бывший атаман «Союза Казаков-Воинов России»
Фото: t.me/c/1556878897/65594t.me/c/1556878897/65594

По имеющимся данным, Селиванов решил поехать на Украину, но попал в смертельное ДТП. Согласно словам очевидцев, Селиванов уснул за рулём, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Бывший атаман скончался на месте, второй водитель доставлен в ближайшую больницу.

Павел Селиванов поддерживал действия России в ЛДНР, занимался гуманитарной помощью, выступал за присоединение территорий. В какой-то момент он решил сам поучаствовать в спецоперации и записался в армию. Он получил звание рядового и получил задание перегонять колонну военных автомобилей, во время которого и погиб.

Ранее стало известно о смерти известного российского режиссера Владимира Аркадьевича Краснопольского.

Происшествия,Павел Селиванов,Владимир Краснопольский,
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