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7 минут назад

Площадь пожара на складе в Москве достигла 1500 кв метров

Елена Прошина

На складе с автозапчастями на Сигнальном проезде в Москве вспыхнул пожар. За полчаса его площадь выросла с 150 до 1500 квадратных метров. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ГУ МЧС по столице.

Площадь пожара на складе в Москве достигла 1500 кв метров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, в тушении пожара задействовали 150 человек и 42 единицы техники. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. На данный момент представители столичной прокуратуры проводят проверку по факту случившегося.

По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали. Их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Мытищах загорелось кафе. Пожар вспыхнул на крыше здания. С места происшествия были эвакуированы четыре человека. В результате пожара никто не пострадал.

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