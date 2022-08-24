Площадь пожара на складе в Москве достигла 1500 кв метров

На складе с автозапчастями на Сигнальном проезде в Москве вспыхнул пожар. За полчаса его площадь выросла с 150 до 1500 квадратных метров. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ГУ МЧС по столице.

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По данным телеканала, в тушении пожара задействовали 150 человек и 42 единицы техники. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. На данный момент представители столичной прокуратуры проводят проверку по факту случившегося.

По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали. Их госпитализировали.