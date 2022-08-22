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27 минут назад

В подмосковном городе загорелось кафе

Елена Прошина

В подмосковных Мытищах загорелось кафе. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

По имеющимся данным, пожар начался в двухэтажном нежилом доме №11 в Шараповском проезде. У него загорелась крыша. Сейчас площадь возгорания составляет 20 на 12 квадратных метров. В социальные сети уже попало видео с места событий. На его кадрах видны сильное задымление и открытый огонь.

С места происшествия были эвакуированы четыре человека, информация о пострадавших не поступала. На месте работают пожарные, в том числе 8 единиц техники. Выясняются причины возгорания.

Ранее на западе Москвы произошёл крупный пожар в строящимся жилом комплексе West Garden на Минской улице.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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