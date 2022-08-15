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19 минут назад

Появилось видео избиения москвича у входа на станцию метро

Денис Фьючин

Мужчина избил 28-летнего москвича возле входа в вестибюль станции метро. Потерпевший попал в больницу. Кадры жесткого избиения опубликовала пресс-служба УВД по ЮВАО города Москвы.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, что в ходе конфликта нападавший нанес своему оппоненту удары руками и ногами по телу и голове.

Врачи установили, что во время конфликта потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Злоумышленник был задержан полицией. Им оказался 19-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По решению суда злоумышленник заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что 66-летний пенсионер в Москве сжег автомобиль Lexus после конфликта с владельцем машины.

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