Камера видеонаблюдения зафиксировала, что в ходе конфликта нападавший нанес своему оппоненту удары руками и ногами по телу и голове.

Врачи установили, что во время конфликта потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Злоумышленник был задержан полицией. Им оказался 19-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По решению суда злоумышленник заключен под стражу.