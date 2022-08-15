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1 час назад

Опубликовано видео поджога Lexus за 5 млн рублей в Москве

Денис Фьючин

В Москве мужчина поджег автомобиль Lexus, чья стоимость составляет 5 млн рублей, и скрылся. Происшествие было зафиксировано на видеокамеру на улице Камова. Соответствующую запись обнародовала пресс-служба УВД по ВАО.

Полицейские задержали злоумышленника в Подмосковье. Как было установлено, 66-летний местный житель намеренно совершил поджог дорогостоящего автомобиля после ссоры с его владельцем. Теперь подозреваемому предстоит ответить за свой поступок перед судом, ему грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Сейчас мужчина отпущен под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что седан Hyundai переехал Lamborghini после столкновения.

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