В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
26 минут назад

Появились подробности резни в колонии Калмыкии

Илья Родин

В Калмыкии двое заключенных напали на сотрудников исправительной колонии. В результате происшествия пострадали восемь человек, один из них от полученных ранений скончался на месте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

Появились подробности резни в российской колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что российские правоохранительные органы направляют в колонию №2 УФСИН РФ по Калмыкии рецидивистов, совершивших особо тяжкие преступления.

Зэки иркутской колонии устроили бунт и вскрыли себе вены

В ведомстве уточнили, что двое заключенных 22 и 28 лет осуществили нападение вечером 5 августа. Для атаки на сотрудников они использовали самодельное оружие.

Мужчины попали в исправительное заведение по различным статьям. Одному из них предстояло отбыть 3,5 года. Второй, более опасный, получил 15 лет за серию преступлений, в том числе за убийство.

Осужденные тщательно подготовились к своей акции, якобы обусловленной «ненавистью к [тюремному] режиму». Они сделали заточку из металлической пластины и топор на основе арматуры, сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Происшествия,МВД России,ФСИН,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители