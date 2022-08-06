Появились подробности резни в российской колонии

В Калмыкии двое заключенных напали на сотрудников исправительной колонии. В результате происшествия пострадали восемь человек, один из них от полученных ранений скончался на месте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

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Отмечается, что российские правоохранительные органы направляют в колонию №2 УФСИН РФ по Калмыкии рецидивистов, совершивших особо тяжкие преступления.

В ведомстве уточнили, что двое заключенных 22 и 28 лет осуществили нападение вечером 5 августа. Для атаки на сотрудников они использовали самодельное оружие.

Мужчины попали в исправительное заведение по различным статьям. Одному из них предстояло отбыть 3,5 года. Второй, более опасный, получил 15 лет за серию преступлений, в том числе за убийство.