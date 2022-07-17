В Ленинградской области разбился дельтапланерист

В районе деревни Глябино Ломоносовского района Ленинградской области разбился 64-летний дельтапланерист. Во время падения он получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Отмечается, что мужчина 1958 года рождения не справился с управлением. В итоге, сверхлегкий летательный аппарат «рухнул

через несколько секунд после взлёта».

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выясняют причины происшествия. По делу назначены необходимые экспертизы, сообщает «Фонтанка».