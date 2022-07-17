В Ленинградской области разбился дельтапланерист

В районе деревни Глябино Ломоносовского района Ленинградской области разбился 64-летний дельтапланерист. Во время падения он получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что мужчина 1958 года рождения не справился с управлением. В итоге, сверхлегкий летательный аппарат «рухнул
через несколько секунд после взлёта».
Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выясняют причины происшествия. По делу назначены необходимые экспертизы, сообщает «Фонтанка».
Ранее сотрудники МЧС обнаружили на Камчатке обломки сгоревшего частного легкого вертолета Robinson. В катастрофе погибли три человека, в том числе пилот, экс-биатлонист Игорь Малиновский.