В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
14 минут назад

Стали известны личности погибших при крушении вертолета на Камчатке

Илья Родин

Пилот легкого частного вертолета Robinson и два его пассажира погибли при крушении воздушного судна. За штурвалом был российский биатлонист Игорь Малиновский. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

Стали известны личности погибших при крушении вертолета на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На борту также находились бывший топ-менеджер «Эльдорадо», «Simple», а также «ЦУМ» Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк. Они прилетели на Камчатку в девятидневный тур, сообщает в мессенджере РЕН ТВ.

Сергей Колесняк и Зоя Кайгородова. Фото ТК 112

По данным издания, вертолет «долетел до Долины гейзеров, проблемы возникли на обратном пути».

Пропавший на Камчатке вертолет найден сгоревшим

Сгоревшие обломки Robinson обнаружены в 13 километрах южнее вулкана Узон, пишет в своем канале «Российская газета».

По сведениям газеты, «вчера в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода».

Игорь Малиновский. Фото РИА Новости

Отмечается, что пилот вертолета Игорь Малиновский, сын владельца компании «Взлет», закончил летное училище в апреле 2022 года.

Происшествия,Игорь Малиновский,ЦУМ,Tele2,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители