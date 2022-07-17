Стали известны личности погибших при крушении вертолета на Камчатке

Пилот легкого частного вертолета Robinson и два его пассажира погибли при крушении воздушного судна. За штурвалом был российский биатлонист Игорь Малиновский. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

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На борту также находились бывший топ-менеджер «Эльдорадо», «Simple», а также «ЦУМ» Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк. Они прилетели на Камчатку в девятидневный тур, сообщает в мессенджере РЕН ТВ.

Сергей Колесняк и Зоя Кайгородова. Фото ТК 112

По данным издания, вертолет «долетел до Долины гейзеров, проблемы возникли на обратном пути».

Сгоревшие обломки Robinson обнаружены в 13 километрах южнее вулкана Узон, пишет в своем канале «Российская газета».

По сведениям газеты, «вчера в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода».

Игорь Малиновский. Фото РИА Новости