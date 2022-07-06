Брянский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в своем Telegram-канале, что во вторник вечером, 6 июля, по селу Некислица в Севском районе украинскими военными был нанесен артиллерийский удар. В результате артналета никто не погиб.

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Александр Богомаз подчеркнул в своем сообщении, что «в результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет. Жертв и пострадавших нет». По его словам, на месте инцидента работают специалисты соответствующих служб.

Губернатор ранее сообщал о том, что военнослужащие ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу село Зерново. Они выпустили по нему порядка 18 снарядов. Во время налета жертв также не было.