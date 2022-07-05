В Брянской области заявили об обстреле села

Село Зерново Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины . Никто не пострадал. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз .

Напомним, в субботу, 2 июля, в результате обстрела в Брянской области был ранен военнослужащий – 21-летний пограничник-срочник. Инцидент произошел в районе села Некислица Севского района. В 700 метрах от границы с Украиной произошло два взрыва боеприпасов предположительно из гранатомета «ВОГ-17». Пострадавший получил осколочное ранение правого бедра и правого плеча и был госпитализирован в местную больницу.