В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
1 час назад

В Брянской области заявили об обстреле села

Елена Прошина

Село Зерново Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины. Никто не пострадал. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области заявили об обстреле села
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», - написал Богомаз.

Напомним, в субботу, 2 июля, в результате обстрела в Брянской области был ранен военнослужащий – 21-летний пограничник-срочник. Инцидент произошел в районе села Некислица Севского района. В 700 метрах от границы с Украиной произошло два взрыва боеприпасов предположительно из гранатомета «ВОГ-17». Пострадавший получил осколочное ранение правого бедра и правого плеча и был госпитализирован в местную больницу.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил об угрозе обстрелов Брянской области. Он подчеркнул, что перед российской армией стоит задача отодвинуть западное оружие, поставляемое Украине.

Происшествия,Виктор Водолацкий,Александр Богомаз,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители