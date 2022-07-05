В Брянской области заявили об обстреле села

Село Зерново Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины. Никто не пострадал. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», - написал Богомаз.
Напомним, в субботу, 2 июля, в результате обстрела в Брянской области был ранен военнослужащий – 21-летний пограничник-срочник. Инцидент произошел в районе села Некислица Севского района. В 700 метрах от границы с Украиной произошло два взрыва боеприпасов предположительно из гранатомета «ВОГ-17». Пострадавший получил осколочное ранение правого бедра и правого плеча и был госпитализирован в местную больницу.
Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил об угрозе обстрелов Брянской области. Он подчеркнул, что перед российской армией стоит задача отодвинуть западное оружие, поставляемое Украине.