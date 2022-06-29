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50 минут назад

Режим ЧС: ливни затопили Крым

Газета.Ru

В Крыму действует штормовое предупреждение. На полуострове подтоплено более 700 домов. В Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах объявлен режим ЧС.

1/14 Горожане на улице в частном секторе, подтопленном из-за вышедшей из берегов река Биюк-Карасу (Большая Карасевка) в Белогорске
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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2/14 Сотрудники МЧС РФ во время эвакуации местных жителей на подтопленной улице
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
3/14 Местная жительница на подтопленном жилом участке
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
4/14 Обрушение части моста через реку Салгир на улице Толстого в Симферополе
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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5/14 Жители на улице села Софиевка Симферопольского района
Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
6/14 Мужчина на улице села Софиевка Симферопольского района, подвергшегося подтоплению
Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
7/14 Река Салгир в районе парка имени Гагарина в Симферополе
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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8/14 Мужчина возле моста через реку Альма в селе Новопавловка Бахчисарайского района, пострадавшего в результате подтопления
Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
9/14 Женщина на крыльце жилого дома в селе Софиевка Симферопольского района
Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
10/14 Жители на улице села Софиевка Симферопольского района
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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11/14 Улица в частном секторе в Белогорске
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
12/14 Женщина с кошкой на улице села Софиевка Симферопольского района
Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
13/14 Мальчики на улице в частном секторе в Белогорске
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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14/14 Симферопольское водохранилище, уровень которого из-за сильных дождей существенно поднялся
Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что наводнение затронуло 5 муниципалитетов и 17 населенных пунктов, пострадали 1,5 тыс. человек. По его словам, погибших в результате погодной аномалии нет.

В МЧС предположили, что уровень воды в реках Крымского полуострова может подняться на два метра. В ведомстве также предупредили, что из-за обильных осадков может быть нарушена работа объектов энергетики и всех видов транспорта в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. В этих регионах выпало от половины до полной месячной нормы осадков.

Происшествия,Фото,Сергей Аксенов,
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