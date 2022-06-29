Режим ЧС: ливни затопили Крым

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что наводнение затронуло 5 муниципалитетов и 17 населенных пунктов, пострадали 1,5 тыс. человек. По его словам, погибших в результате погодной аномалии нет.

В МЧС предположили, что уровень воды в реках Крымского полуострова может подняться на два метра. В ведомстве также предупредили, что из-за обильных осадков может быть нарушена работа объектов энергетики и всех видов транспорта в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. В этих регионах выпало от половины до полной месячной нормы осадков.