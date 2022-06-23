Первый заместитель министра финансов Леонид Горнин на мотоцикле попал в аварию на Рублевском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в чьем распоряжении оказались кадры с ДТП.

Как уточняется в СМИ, высокопоставленный чиновник двигался на Harley-Davidson по трассе в районе 7-го километра Рублевского шоссе, где произошло столкновение с каршеринговым автомобилем Audi. За рулем легковой машины находилась женщина. Она не пострадала, однако сам Горнин был доставлен в больницу с переломом ноги.