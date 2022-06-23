Опубликовано видео с места ДТП с депутатом Журавлевым в Москве

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев попал аварию в Москве. Минувшим вечером 59-летний парламентарий двигался на мотоцикле BMW по Кутузовскому проспекту. В какой-то момент он не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось вместе с политиком. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео с места ДТП.