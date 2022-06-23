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8 минут назад

Опубликовано видео с места ДТП с депутатом Журавлевым в Москве

Александр Кузьмин

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев попал аварию в Москве. Минувшим вечером 59-летний парламентарий двигался на мотоцикле BMW по Кутузовскому проспекту. В какой-то момент он не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось вместе с политиком. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео с места ДТП.

На кадрах видно, что на месте происшествия работали сотрудники экстренных служб: полицейские и медики скорой помощи. Депутата доставили в больницу, где у него был диагностирован перелом ключицы, уточняет канал.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Алексей Журавлев,Госдума,
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