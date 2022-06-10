Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в пятницу заочно избрал меру пресечения в виде ареста на время предварительного следствия на два месяца в отношении экс-судьи из Краснодарского края Елены Хахалевой, подозреваемой в мошенничестве и служебном подлоге, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении Хахалевой Елены Владимировны меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания", - сказал судья в судебном заседании.

Хахалева в зале судебного заседания не присутствовала. Судья добавил, что 16 мая 2022 года Хахалева была объявлена в международный розыск. Как сообщил судья в ходе заседания, согласно имеющимся данным, Хахалева может находиться на территории Грузии.

Уголовное дело в отношении Хахалевой возбуждено по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292 УК РФ. Ходатайство об избрании меры пресечения на время предварительного следствия направили в суд правоохранительные органы.

По данным ФСБ, 8 декабря 2021 года Хахалева вылетела в Ереван и не возвращалась в Россию. По версии следствия, с 2016 по 2019 год она отсутствовала на рабочем месте 127 рабочих дней. При этом она обманывала сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, а позднее сама расписывалась в них. Всего она незаконно получила 1 195 000 рублей зарплаты.

Ранее Хахалева пыталась обжаловать в Верховном суде РФ решение Высшей квалификационной коллегии судей, которая согласилась возбудить против нее уголовное дело. Позже она отказалась от жалобы.

Об экс-судье Хахалевой

Летом 2020 года Хахалева была лишена статуса судьи Краснодарского краевого суда за многочисленные прогулы. Скандал вокруг нее разгорелся после распространения летом 2017 года в интернете информации о свадьбе ее дочери, где гостей якобы развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Кроме того, в СМИ появился ряд публикаций о том, что диплом Хахалевой поддельный. Совет судей края и СК РФ проверили подлинность ее диплома и сведения о расходах на свадьбу и не нашли подтверждения фактам, порочащим репутацию судьи.