Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в пятницу заочно избрал меру пресечения в виде ареста на время предварительного следствия на два месяца в отношении экс-судьи из Краснодарского края Елены Хахалевой, подозреваемой в мошенничестве и служебном подлоге, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Избрать в отношении Хахалевой Елены Владимировны меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания", - сказал судья в судебном заседании.
Хахалева в зале судебного заседания не присутствовала. Судья добавил, что 16 мая 2022 года Хахалева была объявлена в международный розыск. Как сообщил судья в ходе заседания, согласно имеющимся данным, Хахалева может находиться на территории Грузии.
Уголовное дело в отношении Хахалевой возбуждено по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292 УК РФ. Ходатайство об избрании меры пресечения на время предварительного следствия направили в суд правоохранительные органы.
По данным ФСБ, 8 декабря 2021 года Хахалева вылетела в Ереван и не возвращалась в Россию. По версии следствия, с 2016 по 2019 год она отсутствовала на рабочем месте 127 рабочих дней. При этом она обманывала сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, а позднее сама расписывалась в них. Всего она незаконно получила 1 195 000 рублей зарплаты.
Ранее Хахалева пыталась обжаловать в Верховном суде РФ решение Высшей квалификационной коллегии судей, которая согласилась возбудить против нее уголовное дело. Позже она отказалась от жалобы.
Летом 2020 года Хахалева была лишена статуса судьи Краснодарского краевого суда за многочисленные прогулы. Скандал вокруг нее разгорелся после распространения летом 2017 года в интернете информации о свадьбе ее дочери, где гостей якобы развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Кроме того, в СМИ появился ряд публикаций о том, что диплом Хахалевой поддельный. Совет судей края и СК РФ проверили подлинность ее диплома и сведения о расходах на свадьбу и не нашли подтверждения фактам, порочащим репутацию судьи.
Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Она была председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда. В ноябре 2018 года сообщалось, что Хахалева покинула этот пост. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей.