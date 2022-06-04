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33 минуты назад

Адвокат Камаряна заявил, что убийство бизнесмена не было заказным

Илья Родин

Айрик Ервандян, подозреваемый в убийстве в центре Москвы бизнесмена Оганеса Камаряна, руководствовался личной неприязнью. Об этом рассказал ТАСС адвокат предпринимателя Мушег Айрапетян.

В деле об убийстве бизнесмена в центре Москвы новый поворот
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он руководствовался личной неприязнью по отношению к Камаряну. Естественно, данное преступление не является преступлением по найму», - подчеркнул Мушег Айрапетян.

Ранее сообщалось, что Ервандян в ходе следственной проверки раскрыл детали убийства бизнесмена. Он сообщил, что проследил за Камаряном, подождал его во дворе, а затем возле ресторана «Сейджи» на Комсомольском проспекте трижды выстрелил ему в голову и спину. После этого он сфотографировал тело убитого и покинул место преступления.

Киллер раскрыл детали убийства бизнесмена в центре Москвы

Напомним, что бизнесмен был застрелен 2 июня, ровно через год после убийства телохранителя коммерсанта Рафика Мадояна в Армении. Стрелок является родным братом убитого.

Происшествия,Оганес Камарян,
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