В деле об убийстве бизнесмена в центре Москвы новый поворот

Айрик Ервандян, подозреваемый в убийстве в центре Москвы бизнесмена Оганеса Камаряна, руководствовался личной неприязнью. Об этом рассказал ТАСС адвокат предпринимателя Мушег Айрапетян.
«Он руководствовался личной неприязнью по отношению к Камаряну. Естественно, данное преступление не является преступлением по найму», - подчеркнул Мушег Айрапетян.
Ранее сообщалось, что Ервандян в ходе следственной проверки раскрыл детали убийства бизнесмена. Он сообщил, что проследил за Камаряном, подождал его во дворе, а затем возле ресторана «Сейджи» на Комсомольском проспекте трижды выстрелил ему в голову и спину. После этого он сфотографировал тело убитого и покинул место преступления.
Напомним, что бизнесмен был застрелен 2 июня, ровно через год после убийства телохранителя коммерсанта Рафика Мадояна в Армении. Стрелок является родным братом убитого.