В деле об убийстве бизнесмена в центре Москвы новый поворот

Ранее сообщалось, что Ервандян в ходе следственной проверки раскрыл детали убийства бизнесмена. Он сообщил, что проследил за Камаряном, подождал его во дворе, а затем возле ресторана «Сейджи» на Комсомольском проспекте трижды выстрелил ему в голову и спину. После этого он сфотографировал тело убитого и покинул место преступления.