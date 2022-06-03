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27 минут назад

Киллер раскрыл детали убийства бизнесмена в центре Москвы

Елена Прошина

Киллер Айрик Ервандян в ходе следственной проверки раскрыл детали убийства бизнесмена Оганеса Камаряна. Видео с места показаний у себя опубликовал Telegram-канал «112».

Киллер раскрыл детали убийства бизнесмена в центре Москвы
Фото: Moscowproc / TelegramMoscowproc / Telegram

По его данным, 24-летний Ервандян признал свою вину в убийстве и на данный момент сотрудничает с правоохранительными органами. Он рассказал следствию, что какое-то время следил за Камаряном, ждал его во дворе, а потом возле ресторана «Сейджи» на Комсомольском проспекте в Москве трижды выстрелил ему в голову и спину. Завершил свое дело киллер, сфотографировав тело убитого на телефон и скрылся.

Названа основная версия убийства бизнесмена в Москве

Во время следственной проверки Ервандян показал на кукле, служившей Камаряном, на месте преступления откуда и как совершал выстрелы, а также рассказал куда направился после этого, следует из видео, которое опубликовал «112».

Напомним, что 62-летний бизнесмен был убит 2 июня. Основной версией преступления стала кровная месть. Камаряна застрелили ровно через год после убийства телохранителя коммерсанта Рафика Мадояна в Армении. Киллер является братом убитого.

Происшествия,Криминал,Оганес Камарян,
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