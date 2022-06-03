Киллер раскрыл детали убийства бизнесмена в центре Москвы

По его данным, 24-летний Ервандян признал свою вину в убийстве и на данный момент сотрудничает с правоохранительными органами. Он рассказал следствию, что какое-то время следил за Камаряном, ждал его во дворе, а потом возле ресторана «Сейджи» на Комсомольском проспекте в Москве трижды выстрелил ему в голову и спину. Завершил свое дело киллер, сфотографировав тело убитого на телефон и скрылся.