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3 часа назад

Пожар произошел на территории ЦАГИ в Жуковском

Москва24иещё 5

Пожар произошел на территории Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского, сообщили Агентству "Москва" в МЧС по Московской области.

Пожар произошел на территории ЦАГИ в Жуковском
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Возгорание произошло в трансформаторной подстанции, его площадь составила 30 квадратных метров. На данный момент пожар ликвидирован. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее пожар произошел на складе на Кудиновском шоссе в городском округе Богородский в Подмосковье. На момент прибытия пожарных здание горело по всей площади, возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

В его тушении принимали участие почти 100 человек и 33 единицы техники.

Происшествия,ЦАГИ,
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