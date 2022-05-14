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42 минуты назад

Бывшего советника президента Украины задержали в Подмосковье

Lenta.ru

Бывший советник президента второго президента Украины Леонида Кучмы был задержан в Подмосковье. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Бывшего советника президента Украины задержали в Подмосковье
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным источника издания, 58-летний Игорь Бакай находился в машине, которую сотрудники ДПС остановили для проверки документов на Красногорском шоссе.

«На 6-м километре Красногорского шоссе был задержан 58-летний гражданин, который находится в федеральном розыске МВД и Национального центра по борьбе с коррупцией Республики Молдова по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Задержанный помещен под арест», — сообщил источник «КП».

Бакай занимал пост главы Государственного управления делами Украины в 2003 и 2004 годах и был советником президента Леонида Кучмы. Он также инициировал создание и занимал пост первого председателя нефтегазовой компании «Нафтогаз».

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Уголовное дело против Игоря Бакая в Республике Молдова было возбуждено в 2018 году. Его подробности не разглашаются.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы подмосковного города Чехова приговорили к 11 годам колонии за ущерб городу в 62 миллиона рублей. По версии следствия, он получил взятки и недвижимое имущество на 43 миллиона рублей от представителей различных компаний.

Происшествия,Игорь Бакай,Леонид Кучма,ГИБДД,Нафтогаз,
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