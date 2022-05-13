Глава сельского поселения в Калужской области Алексей Волков подал в отставку после того, как в соцсети попало видео драки с его участием в деревне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону и пресс-службу главы Ферзиковского района.

На видео запечатлено, как несколько человек избивают лежащего на земле мужчину. По данным Telegram-каналов, драка началась вечером на дискотеке в деревне и продолжилась утром на одной из улиц поселения.

Депутаты «Деревни Бронцы» единогласно приняли решение о снятии Волкова с должности после того, как он написал заявление об отставке. В настоящий момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка.