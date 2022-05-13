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1 час назад

В Калужской области чиновник уволился после драки на деревенской дискотеке

Газета.Ru

Глава сельского поселения в Калужской области Алексей Волков подал в отставку после того, как в соцсети попало видео драки с его участием в деревне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону и пресс-службу главы Ферзиковского района.

На видео запечатлено, как несколько человек избивают лежащего на земле мужчину. По данным Telegram-каналов, драка началась вечером на дискотеке в деревне и продолжилась утром на одной из улиц поселения.

В российском городе произошла массовая драка со стрельбой

Депутаты «Деревни Бронцы» единогласно приняли решение о снятии Волкова с должности после того, как он написал заявление об отставке. В настоящий момент по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности главы Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал документ об увольнении зампредседателя правительства региона Кирилла Подберезного после драки в кафе.

Происшествия,Видео,Валерий Лимаренко,Алексей Волков,
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