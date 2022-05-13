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1 час назад

В России объявили в розыск блогера Белоцерковскую

Елена Прошина

Предпринимательницу и блогера Веронику Белоцерковскую объявили в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД России.

Блогера Белоцерковскую объявили в розыск
Фото: ТАССТАСС

«Белоцерковская Вероника Борисовна, 25.06.1970 года рождения. Место рождения: Украина, город Одесса. Разыскивается по статье УК», — говорится на сайте ведомства.

Напомним, что 16 марта в отношении Белоцерковской ГУ СК возбудило уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС России. По данным следствия, в марте блогер опубликовала в своих соцсетях записи, дискредитирующие военных РФ.

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На данный момент Белоцерковская находится за пределами России, поэтому сейчас решается вопрос об объявлении ее в международный розыск. Ей грозит штраф в размере от трех миллионов рублей или десять лет колонии.

Происшествия,Вероника Белоцерковская,МВД России,Верховный суд,
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