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1 час назад

Шаляпин отреагировал на приговор матери

Газета.Ru

Прохор Шаляпин прокомментировал постановление суда приговорить его мать Елену Колесникову к 3 годам и 3 месяцам условно по делу о взяточничестве и служебном подлоге. Слова артиста передает "Пятый канал".

Шаляпин отреагировал на приговор матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мать, конечно, где-то нарушила закон по незнанию, но ту статью, которую они ей вменяют — за служебный подлог, взятки — это не так, она не имела должностных полномочий… Ну нельзя сестре-хозяйке вменять статьи, которые за воровство миллиардов вменяют. По каждой статье четыре года!" - возмущен певец.

Он также добавил, что подобное наказание обычно дают высокопоставленным должностным лицам. Шаляпин уверен, что его маме удалось избежать реального срока заключения из-за придания огласки делу. Также артист пояснил, что не намерен обжаловать приговор.

Матери Прохора Шаляпина дали три года лишения свободы

"Я говорю спасибо судье и говорю свое резкое "фи", свое презрение, можно сказать, некоторым людям, представителям Следственного Комитета", - добавил он.

Ранее стало известно, что Колесникову приговорили по делу о взяточничестве и служебном подлоге. Женщину освободили от наказания за один эпизод взяточничества и два эпизода служебного подлога в связи с истечением срока давности.

Шоу-бизнес,Происшествия,Прохор Шаляпин,Елена Колесникова,Следственный комитет,
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