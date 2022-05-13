Шаляпин отреагировал на приговор матери

"Мать, конечно, где-то нарушила закон по незнанию, но ту статью, которую они ей вменяют — за служебный подлог, взятки — это не так, она не имела должностных полномочий… Ну нельзя сестре-хозяйке вменять статьи, которые за воровство миллиардов вменяют. По каждой статье четыре года!" - возмущен певец.