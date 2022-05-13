Шаляпин отреагировал на приговор матери

Прохор Шаляпин прокомментировал постановление суда приговорить его мать Елену Колесникову к 3 годам и 3 месяцам условно по делу о взяточничестве и служебном подлоге. Слова артиста передает "Пятый канал".
"Мать, конечно, где-то нарушила закон по незнанию, но ту статью, которую они ей вменяют — за служебный подлог, взятки — это не так, она не имела должностных полномочий… Ну нельзя сестре-хозяйке вменять статьи, которые за воровство миллиардов вменяют. По каждой статье четыре года!" - возмущен певец.
Он также добавил, что подобное наказание обычно дают высокопоставленным должностным лицам. Шаляпин уверен, что его маме удалось избежать реального срока заключения из-за придания огласки делу. Также артист пояснил, что не намерен обжаловать приговор.
"Я говорю спасибо судье и говорю свое резкое "фи", свое презрение, можно сказать, некоторым людям, представителям Следственного Комитета", - добавил он.
Ранее стало известно, что Колесникову приговорили по делу о взяточничестве и служебном подлоге. Женщину освободили от наказания за один эпизод взяточничества и два эпизода служебного подлога в связи с истечением срока давности.