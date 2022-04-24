Стали известны подробности убийства хоккеиста в центре Москвы

Хоккеист Роман Дидура был убит ударом ножом в сердце в кафе «Баклажан» в центре Москвы. Трагедии предшествовала драка с бизнесменом Арменом Куюмджи. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что в ночь на 24 апреля 23-летний хоккеист побывал в стриптиз-клубе, а затем поехал в кафе «Баклажан», чтобы перекусить. В заведении в это время находился поставщик продуктов Армен Куюмджи вместе с семьей.
Предприниматель попытался не пустить Дидуру в «Баклажан» под предлогом того, что ресторан уже закрывается. Завязавшаяся потасовка закончилась тем, что хоккеист все же покинул заведение. Вскоре он вернулся с приятелями и конфликт разгорелся с новой силой. Во время драки спортсмен получил смертельное ранение.
Злоумышленник скрылся с места преступления, но через два часа был задержан. Сотрудницы заведения отметили, что для Куюмджи «несвойственно такое агрессивное поведение».
Ранее сообщалось, что на Николоямской улице ночью убили хоккеиста Романа Дидуру. По данным Федерации хоккея Москвы, 13 апреля Роману исполнилось 23 года.