Стали известны подробности убийства хоккеиста в центре Москвы

Хоккеист Роман Дидура был убит ударом ножом в сердце в кафе «Баклажан» в центре Москвы. Трагедии предшествовала драка с бизнесменом Арменом Куюмджи. Об этом пишут «Известия».

Фото: телеграм-канал “112’’ телеграм-канал “112’’

Отмечается, что в ночь на 24 апреля 23-летний хоккеист побывал в стриптиз-клубе, а затем поехал в кафе «Баклажан», чтобы перекусить. В заведении в это время находился поставщик продуктов Армен Куюмджи вместе с семьей.

Предприниматель попытался не пустить Дидуру в «Баклажан» под предлогом того, что ресторан уже закрывается. Завязавшаяся потасовка закончилась тем, что хоккеист все же покинул заведение. Вскоре он вернулся с приятелями и конфликт разгорелся с новой силой. Во время драки спортсмен получил смертельное ранение.

Злоумышленник скрылся с места преступления, но через два часа был задержан. Сотрудницы заведения отметили, что для Куюмджи «несвойственно такое агрессивное поведение».