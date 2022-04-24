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19 минут назад

Стали известны подробности убийства хоккеиста в центре Москвы

Илья Родин

Хоккеист Роман Дидура был убит ударом ножом в сердце в кафе «Баклажан» в центре Москвы. Трагедии предшествовала драка с бизнесменом Арменом Куюмджи. Об этом пишут «Известия».

Стали известны подробности убийства хоккеиста в центре Москвы
Фото: телеграм-канал “112’’телеграм-канал “112’’

Отмечается, что в ночь на 24 апреля 23-летний хоккеист побывал в стриптиз-клубе, а затем поехал в кафе «Баклажан», чтобы перекусить. В заведении в это время находился поставщик продуктов Армен Куюмджи вместе с семьей.

Предприниматель попытался не пустить Дидуру в «Баклажан» под предлогом того, что ресторан уже закрывается. Завязавшаяся потасовка закончилась тем, что хоккеист все же покинул заведение. Вскоре он вернулся с приятелями и конфликт разгорелся с новой силой. Во время драки спортсмен получил смертельное ранение.

В Москве задержан подозреваемый в убийстве 23-летнего хоккеиста

Злоумышленник скрылся с места преступления, но через два часа был задержан. Сотрудницы заведения отметили, что для Куюмджи «несвойственно такое агрессивное поведение».

Ранее сообщалось, что на Николоямской улице ночью убили хоккеиста Романа Дидуру. По данным Федерации хоккея Москвы, 13 апреля Роману исполнилось 23 года.

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