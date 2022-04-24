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33 минуты назад

В центре Москвы убили хоккеиста

Елена Прошина

В центре Москвы убили хоккеиста Романа Дидура. Преступление произошло на Николоямской улице сегодня ночью, сообщает Telegram-канал 112.

В центре Москвы убили хоккеиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ночью Роман находился в кафе «Баклажан», где у него случился конфликт с другим посетителем. Они вышли на улицу, где оппонент ударил Дидура ножом в грудь. Спортсмен скончался от кровопотери до приезда медиков.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Его задержали на съемной квартире на Николямской улице. Это - 37-летний предприниматель, сейчас его допрашивают в СКР.

Согласно данным Федерации хоккея Москвы, 13 апреля этого года Роману исполнилось 23 года. У него было гражданство России.

До 2015 года спортсмен играл за команду «Пингвины», позднее – за «Созвездие». Участвовал в открытом чемпионате города Москвы среди юниоров, а также играх на Кубок Москвы.

Происшествия,Следственный комитет,
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