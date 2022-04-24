В центре Москвы убили хоккеиста Романа Дидура. Преступление произошло на Николоямской улице сегодня ночью, сообщает Telegram-канал 112.
Ночью Роман находился в кафе «Баклажан», где у него случился конфликт с другим посетителем. Они вышли на улицу, где оппонент ударил Дидура ножом в грудь. Спортсмен скончался от кровопотери до приезда медиков.
Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Его задержали на съемной квартире на Николямской улице. Это - 37-летний предприниматель, сейчас его допрашивают в СКР.
Согласно данным Федерации хоккея Москвы, 13 апреля этого года Роману исполнилось 23 года. У него было гражданство России.
До 2015 года спортсмен играл за команду «Пингвины», позднее – за «Созвездие». Участвовал в открытом чемпионате города Москвы среди юниоров, а также играх на Кубок Москвы.