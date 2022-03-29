Названа причина взрывов под Белгородом

Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор. Об этом «РИА Новости» сообщило представитель экстренных служб.
«Взрыв на самом складе, по предварительной информации, произошел из-за человеческого фактора», — сказал собеседник агентства.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрывах в регионе. По его словам, инцидент произошел в селе Красный Октябрь. О причинах произошедшего Гладков обещал сообщить после всех проведенных следственных мероприятий. Он отмечал, что жертв среди жителей не было. Однако позже представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости» о четырех пострадавших при взрыве сотрудниках силовых структур.