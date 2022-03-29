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1 час назад

Названа причина взрывов под Белгородом

Елена Прошина

Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор. Об этом «РИА Новости» сообщило представитель экстренных служб.

Названа причина взрывов под Белгородом
Фото: кадр видеокадр видео

«Взрыв на самом складе, по предварительной информации, произошел из-за человеческого фактора», — сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрывах в регионе. По его словам, инцидент произошел в селе Красный Октябрь. О причинах произошедшего Гладков обещал сообщить после всех проведенных следственных мероприятий. Он отмечал, что жертв среди жителей не было. Однако позже представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости» о четырех пострадавших при взрыве сотрудниках силовых структур.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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