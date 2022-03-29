В Белгородской области прогремели взрывы

На территории Белгородской области «слышны взрывы». Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь в 12 километрах от границы с Харьковской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка тоже нет. На месте работают все экстренные службы», — написал Гладков.
О причинах произошедшего губернатор пообещал сообщить позже.
Отметим, что очевидцы стали сообщать о многочисленных взрывах под Белгородом около 21:00. Видеозаписи происходящего распространяют местные Telegram-каналы и паблики в социальных сетях.