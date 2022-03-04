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1 час назад

Российский самолет задержали в Дубае

Елена Прошина

Самолет Airbus А319 авиакомпании «Уральские авиалинии», прилетевший из Красноярска в Дубай, задержали для проверки документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Российский самолет задержали в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самолет в Дубае, идет проверка документов. Мы взаимодействуем с авиавластями ОАЭ»,— отметили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Там подчеркнули, что самолет не арестован, а лишь задержан для проверки документов.

Канада задержала самолет с россиянами

По данным «Коммерсантъ», обратным рейсом из Дубая в Красноярск должны были вылететь 80 пассажиров, восемь из которых дети, а также девять членов экипажа. Самолет находится в лизинге компании SMBC Aviation Capital — подразделении японской Sumitomo Mitsui в Ирландии.

Ранее сообщалось, что в Канаде задержали самолет с россиянами на борту. Причиной стало решение страны закрыть воздушное пространство страны для судов из РФ в связи с военной спецоперацией на Украине.

Происшествия,Уральские авиалинии,Коммерсант,
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