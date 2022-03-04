Российский самолет задержали в Дубае

Самолет Airbus А319 авиакомпании «Уральские авиалинии», прилетевший из Красноярска в Дубай, задержали для проверки документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

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«Самолет в Дубае, идет проверка документов. Мы взаимодействуем с авиавластями ОАЭ»,— отметили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Там подчеркнули, что самолет не арестован, а лишь задержан для проверки документов.

По данным «Коммерсантъ», обратным рейсом из Дубая в Красноярск должны были вылететь 80 пассажиров, восемь из которых дети, а также девять членов экипажа. Самолет находится в лизинге компании SMBC Aviation Capital — подразделении японской Sumitomo Mitsui в Ирландии.