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1 час назад

Канада задержала самолет с россиянами

Вероника Полынина

Канада задержала частный самолет с россиянами на борту, передает РИА «Новости».

Канада задержала самолет с россиянами
Фото: ReutersReuters

Глава министерства транспорта Канады Омар Альхабра сообщил, что борт с россиянами был задержан в аэропорту города Йеллоунайф на севере страны.

«Чартерный самолет, перевозящий граждан России, был задержан в аэропорту Йеллоунайфа», - написал министр в твиттере.

Задержание связано с недавним решением Канады закрыть воздушное пространство страны для самолетов из РФ в связи с военной операцией на Украине.

Ранее Канада лишила Россию и Белоруссию режима наибольшего благоприятствования в торговле. Экспорт в Канаду из РФ и Белоруссии будет облагаться тарифом в 35%. До этого налог на экспорт в 35% Канада применяла только к КНДР.

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