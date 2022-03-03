Канада задержала самолет с россиянами

Глава министерства транспорта Канады Омар Альхабра сообщил, что борт с россиянами был задержан в аэропорту города Йеллоунайф на севере страны.
«Чартерный самолет, перевозящий граждан России, был задержан в аэропорту Йеллоунайфа», - написал министр в твиттере.
Задержание связано с недавним решением Канады закрыть воздушное пространство страны для самолетов из РФ в связи с военной операцией на Украине.
Ранее Канада лишила Россию и Белоруссию режима наибольшего благоприятствования в торговле. Экспорт в Канаду из РФ и Белоруссии будет облагаться тарифом в 35%. До этого налог на экспорт в 35% Канада применяла только к КНДР.