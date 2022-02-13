Сына замглавы МВД России арестовали по делу о взятке

Самарский суд избрал меру пресечения для сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова по делу о даче взятке сотруднику ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Суд постановил арестовать Дениса Зубова на два месяца.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заседание прошло в закрытом режиме. Также по данному делу в СИЗО был отправлен президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов.