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24 минуты назад

Сына замглавы МВД России арестовали по делу о взятке

Елена Прошина

Самарский суд избрал меру пресечения для сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова по делу о даче взятке сотруднику ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сына замглавы МВД России арестовали по делу о взятке
Фото: ТАССТАСС

Суд постановил арестовать Дениса Зубова на два месяца.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заседание прошло в закрытом режиме. Также по данному делу в СИЗО был отправлен президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов.

Ранее сообщалось, что сын замглавы МВД РФ был задержан по подозрению в даче взятки в размере 18 млн рублей сотруднику ФСБ

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