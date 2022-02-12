ТАСС: Сын замглавы МВД России задержан за взятку

Сын заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова задержан ФСБ при попытке дать взятку в Самаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Он подозревается по делу о даче взятки», - сказал источник.

Подробности приводит в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его данным, Денис Зубов был задержан во время спецоперации регионального управления ФСБ. С ним задержаны еще два человека. Утверждается, что они передали деньги сотрудникам правоохранительных органов за покровительство над нефтебазой.

«Задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона «МО ТНП». Деньги в размере 18 млн руб. передавались за общее покровительство офицеру ФСБ, убедительно сыгравшему роль «оборотня». Кроме того, задержанные обещали ежемесячно платить по 5 млн руб.» - пишет Хинштейн.

Он отмечает, что в числе задержанных - сын одного из заместителей Министра внутренних дел РФ, но не называет фамилию.

По данным депутата, три года назад за получение взяток именно от этой же нефтебазы были задержаны, а впоследствии осуждены сотрудники Самарского УФСБ Сергей Гудованный и Павел Чермашенцев.