Королеву красоты нашли мертвой на улице

Мисс США 2019 года Челси Крист была обнаружена мертвой в Нью-Йорке рядом с небоскребом. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/15 Мисс США 2019 года Челси Крист была обнаружена мертвой в Нью-Йорке рядом с небоскребом Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Тело 30-летней модели нашли утром в воскресенье у 60-этажного небоскреба, в котором она проживала Фото: Instagram 3/15 Отмечается, что последний раз победительницу конкурса «Мисс США 2019» видели на 29-м этаже Фото: Instagram 4/15 Перед смертью Крист написала прощальную записку о том, что хочет оставить все имущество своей матери, сообщили в местной полиции Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Незадолго до своей смерти Крист опубликовала в Instagram пост, где разметила свою фотографию с подписью: «Пусть этот день принесет вам покой» Фото: Instagram 6/15 7/15 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 9/15 10/15 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 12/15 13/15 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 15/15

Тело 30-летней модели нашли утром в воскресенье у 60-этажного небоскреба, в котором она проживала. Отмечается, что последний раз победительницу конкурса «Мисс США 2019» видели на 29-м этаже. Перед смертью Крист написала прощальную записку о том, что хочет оставить все имущество своей матери, сообщили в местной полиции.