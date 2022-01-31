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1 час назад

Королеву красоты нашли мертвой на улице

Мисс США 2019 года Челси Крист была обнаружена мертвой в Нью-Йорке рядом с небоскребом. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/15 Мисс США 2019 года Челси Крист была обнаружена мертвой в Нью-Йорке рядом с небоскребом
Фото: Instagram
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2/15 Тело 30-летней модели нашли утром в воскресенье у 60-этажного небоскреба, в котором она проживала
Фото: Instagram
3/15 Отмечается, что последний раз победительницу конкурса «Мисс США 2019» видели на 29-м этаже
Фото: Instagram
4/15 Перед смертью Крист написала прощальную записку о том, что хочет оставить все имущество своей матери, сообщили в местной полиции
Фото: Instagram
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5/15 Незадолго до своей смерти Крист опубликовала в Instagram пост, где разметила свою фотографию с подписью: «Пусть этот день принесет вам покой»
Фото: Instagram
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Тело 30-летней модели нашли утром в воскресенье у 60-этажного небоскреба, в котором она проживала. Отмечается, что последний раз победительницу конкурса «Мисс США 2019» видели на 29-м этаже. Перед смертью Крист написала прощальную записку о том, что хочет оставить все имущество своей матери, сообщили в местной полиции.

Незадолго до своей смерти Крист опубликовала в Instagram пост, где разметила свою фотографию с подписью: «Пусть этот день принесет вам покой».

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