Королеву красоты нашли мертвой на улице

Мисс США 2019 года Челси Крист была обнаружена мертвой в Нью-Йорке рядом с небоскребом. Об этом сообщает Lenta.ru.
Тело 30-летней модели нашли утром в воскресенье у 60-этажного небоскреба, в котором она проживала. Отмечается, что последний раз победительницу конкурса «Мисс США 2019» видели на 29-м этаже. Перед смертью Крист написала прощальную записку о том, что хочет оставить все имущество своей матери, сообщили в местной полиции.
Незадолго до своей смерти Крист опубликовала в Instagram пост, где разметила свою фотографию с подписью: «Пусть этот день принесет вам покой».