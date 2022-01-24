Адвокат, управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с «Рамблером» рассказал, какое наказание грозит двоим подросткам из Омской области, признавшимся в убийстве семьи из трех человек.

Ранее по делу об убийстве семьи из трех человек в селе Юрьевка Омской области задержали двоих несовершеннолетних - 14-летнюю дочь убитых и ее 17-летнего друга. Они признались в совершении преступления. Согласно версии следствия, девушка подговорила парня убить мать и отчима.

Принимая во внимание квалификацию данного преступления, лицу, непосредственно совершившему вышеуказанные убийства - исполнителю, может грозить от 8 до 20 лет лишения свободы и даже пожизненное лишение свободы, отметил адвокат.

«Учитывая, что, помимо убийства двух и более лиц, вероятно, возникнет ещё одна квалификация - "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", наказание будет наиболее жёстким и составит не менее 15 лет лишения свободы», - подчеркнул Гавришев.

Он добавил, что деятельность девушки может быть расценена следователями либо как подстрекательство, либо как пособничество.

«Соответственно для нее уголовная ответственность будет определяется характером и степенью фактического участия в совершении преступления, и на данном этапе ей может также грозить до пожизненного лишения свободы. Наряду с этим не стоит забывать, что, помимо степени фактического участия, следствию будет очень важно установить вменяемость лиц, совершивших преступление, а также их мотивы», - заявил юрист.

Согласно действующему законодательству, возрастом, с которого наступает уголовная ответственность за убийство, является 14 лет, отметил адвокат.