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1 час назад

Жестокое убийство семьи под Омском: какое наказание грозит преступникам

Адвокат, управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с «Рамблером» рассказал, какое наказание грозит двоим подросткам из Омской области, признавшимся в убийстве семьи из трех человек.

Ранее по делу об убийстве семьи из трех человек в селе Юрьевка Омской области задержали двоих несовершеннолетних - 14-летнюю дочь убитых и ее 17-летнего друга. Они признались в совершении преступления. Согласно версии следствия, девушка подговорила парня убить мать и отчима.

Принимая во внимание квалификацию данного преступления, лицу, непосредственно совершившему вышеуказанные убийства - исполнителю, может грозить от 8 до 20 лет лишения свободы и даже пожизненное лишение свободы, отметил адвокат.

«Учитывая, что, помимо убийства двух и более лиц, вероятно, возникнет ещё одна квалификация - "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", наказание будет наиболее жёстким и составит не менее 15 лет лишения свободы», - подчеркнул Гавришев.

Он добавил, что деятельность девушки может быть расценена следователями либо как подстрекательство, либо как пособничество.

«Соответственно для нее уголовная ответственность будет определяется характером и степенью фактического участия в совершении преступления, и на данном этапе ей может также грозить до пожизненного лишения свободы. Наряду с этим не стоит забывать, что, помимо степени фактического участия, следствию будет очень важно установить вменяемость лиц, совершивших преступление, а также их мотивы», - заявил юрист.

Согласно действующему законодательству, возрастом, с которого наступает уголовная ответственность за убийство, является 14 лет, отметил адвокат.

«Все были в шоке»: знакомая об убившей семью девочке

Тройное убийство в селе Юрьевка произошло 22 января. Жертвами подозреваемых стали 35-летняя женщина, ее 38-летний сожитель и 10-летняя девочка-инвалид. По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство членов семьи, которые были против ее дружбы с молодым человеком. Подростки разработали план действий и обсудили роли каждого. Для совершения убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных. Ночью с заднего двора через открытую девушкой дверь он пробрался в дом, где нанес смертельные ножевые ранения спящим людям.

Происшествия,Видео,
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