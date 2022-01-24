Подростки сознались в жестоком тройном убийстве под Омском

«По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против ее дружбы с ним и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения. Подозреваемые разработали план действий, обсудили роли каждого, для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных и около 2 часов ночи 22 января с заднего двора через открытую подружкой дверь пробрался в дом, где нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы», - сообщает СК РФ по Омской области.