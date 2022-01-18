Туриста накрыло лавиной на Камчатке. Видео

На Камчатке туриста накрыло лавиной с головой. Произошедший во время катания на снегоходах инцидент едва не закончился трагедией, но на помощь товарищу пришли другие путешественники. Они откопали оказавшегося в снежной ловушке друга. Видеозапись его спасения появилась в распоряжении телеканала «360».
«Андрюха, передай привет, ручкой помахай», – обращается к своему коллеге один из его спасателей.
Ранее сообщалось, что в Тонга произошло крупнейшее за последние десятилетие извержение вулкана. Из-за природного явления был эвакуирован король государства.