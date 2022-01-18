Туриста накрыло лавиной на Камчатке. Видео

На Камчатке туриста накрыло лавиной с головой. Произошедший во время катания на снегоходах инцидент едва не закончился трагедией, но на помощь товарищу пришли другие путешественники. Они откопали оказавшегося в снежной ловушке друга. Видеозапись его спасения появилась в распоряжении телеканала «360».