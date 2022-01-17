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20 минут назад

Опубликовано видео крупнейшего извержения вулкана в Тонга

Из-за крупнейшего за последние 30 лет извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на Японию может обрушиться трехметровое цунами. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались кадры природного явления. Кроме того, в связи с тем, что вулкан извергается на протяжении двух дней, эвакуировали короля государства Тонга Тупоу VI, уточняет канал.

По данным некоторых ученых, Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай угрожает миру глобальным похолоданием. Об этом заявил профессор метеорологии и климатологии Ким Хольмен. Поскольку неизвестно, какие химические элементы были высвобождены в момент извержения, есть вероятность того, что глобальное потепление может замедлиться, а температура может снизиться на всей планете.

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