Появилось видео начала конфликта в автобусе в Москве

Конфликт в московском автобусе с участием уроженца Дагестана был зафиксирован на камеру, установленную в кабине водителя. Запись публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На ней видно, что проехавший свою остановку пассажир стал стучать по стеклу кабины и требовать от водителя немедленно остановиться. Работник столичного транспорта заявил, что скоро будет остановка. Тогда мужчина стал ругаться, не стесняясь в выражениях, и обозвал водителя «свиньей».

Скандал в салоне общественного транспорта в Москве разгорелся в 15 января. Мужчина не смог выйти на остановки и разразился бурной бранью.

По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело. Как уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения»). Позже оскорбивший водителя и других пассажиров мужчина принес свои извинения.