В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
1 час назад

Появилось видео начала конфликта в автобусе в Москве

Конфликт в московском автобусе с участием уроженца Дагестана был зафиксирован на камеру, установленную в кабине водителя. Запись публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На ней видно, что проехавший свою остановку пассажир стал стучать по стеклу кабины и требовать от водителя немедленно остановиться. Работник столичного транспорта заявил, что скоро будет остановка. Тогда мужчина стал ругаться, не стесняясь в выражениях, и обозвал водителя «свиньей».

Скандал в салоне общественного транспорта в Москве разгорелся в 15 января. Мужчина не смог выйти на остановки и разразился бурной бранью.

По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело. Как уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения»). Позже оскорбивший водителя и других пассажиров мужчина принес свои извинения.

Ранее сообщалось, что устроивший дебош в автобусе пассажир записал видео, в котором изложил свою версию произошедшего.

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,СКР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители