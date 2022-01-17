Задержанный после скандала в московском автобусе дагестанец рассказал на видео свою версию случившегося. По мнению Шугаиба Болтукаева, водитель общественного транспорта не дал ему выйти на остановке, а после этого его оскорбил. Кроме того, во время конфликта его оскорбили пассажиры автобуса.
«Я не хотел задеть русских, именно нацию. Я хотел именно нацистов задеть, которые не любят мусульман, дагестанцев, кавказцев. Люди, которые сидели в автобусе, это были настоящие нацисты», – заявил мужчина.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Как уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения»).