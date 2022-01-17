Задержанный после скандала в московском автобусе дагестанец рассказал на видео свою версию случившегося. По мнению Шугаиба Болтукаева, водитель общественного транспорта не дал ему выйти на остановке, а после этого его оскорбил. Кроме того, во время конфликта его оскорбили пассажиры автобуса.