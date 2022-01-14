Как установили правоохранители, мужчина толкнул мальчика в сугроб, а затем схватил его за шею и стал окунать лицом в снег. Происходящее заметили прохожие, они задержали нападавшего и вызвали на место происшествия полицию. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, указанным в статье 116 Уголовного кодекса, а также избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.