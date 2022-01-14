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36 минут назад

В Чехове задержали напавшего на 9-летнего ребенка мужчину. Видео

Жители Подмосковья задержали мужчину, напавшего на 9-летнего ребенка. Инцидент произошел на одной из детских площадок в Чехове.

Как установили правоохранители, мужчина толкнул мальчика в сугроб, а затем схватил его за шею и стал окунать лицом в снег. Происходящее заметили прохожие, они задержали нападавшего и вызвали на место происшествия полицию. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, указанным в статье 116 Уголовного кодекса, а также избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что 16-летняя девушка отбилась от рецидивиста в лифте жилого дома.

Происшествия,Криминал,Видео,
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