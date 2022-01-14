Судя по кадрам, нападение произошло в лифте жилого дома. 46-летний мужчина несколько раз ударил потерпевшую бутылкой, а затем попытался отнять мобильный телефон. Однако юная россиянка не дала себя в обиду. Она оттолкнула его, и нанесла несколько ударов.