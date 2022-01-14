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1 час назад

Девушка в Оренбурге отбилась от рецидивиста: видео

В Оренбурге 16-летняя девушка отбилась от рецидивиста. Обо этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший видео инцидента.

Судя по кадрам, нападение произошло в лифте жилого дома. 46-летний мужчина несколько раз ударил потерпевшую бутылкой, а затем попытался отнять мобильный телефон. Однако юная россиянка не дала себя в обиду. Она оттолкнула его, и нанесла несколько ударов.

Известно, что ранее злоумышленник был неоднократно судим. Сейчас в отношении него заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пожилая пара смогла отбиться от вооруженного ножом грабителя.

Происшествия,Криминал,Видео,
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