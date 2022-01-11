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1 час назад

Крыша киоска обрушилась на мужчину в Подольске. Видео

В Подольске крыша киоска рухнула на мужчину. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео происшествия.

На кадрах видно, как мужчина общается со своей знакомой, находясь под навесом. В этот момент к конструкции подъезжает грузовик. Автомобиль зацепил палатку, и она упала, придавив человека.

Выбраться из-под обрушившейся конструкции мужчине помогли очевидцы несчастного случая. Пострадавшего госпитализировали в больницу с переломами обеих ног.

Ранее сообщалось, что в Ялте мужчина мешал тушить пожар в старинном жилом доме.

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