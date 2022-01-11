Крыша киоска обрушилась на мужчину в Подольске. Видео

В Подольске крыша киоска рухнула на мужчину. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео происшествия.

На кадрах видно, как мужчина общается со своей знакомой, находясь под навесом. В этот момент к конструкции подъезжает грузовик. Автомобиль зацепил палатку, и она упала, придавив человека.