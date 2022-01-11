Мешавшего тушить пожар мужчину в Крыму сняли на видео

В Крыму мужчина мешал тушить пожар в старинном доме. На опубликованных в Telegram-канале «Лента дна» кадрах видно, как он скидывает приставленную спасателями к балкону лестницу. Огнеборцы скручивают его и уводят в помещение. Как уточняет канал, мужчина арендовал в помещении склад и не хотел бросать товар.
Мощный пожар произошел в одном из старейших жилых домов Ялты накануне вечером. Огонь уничтожил 25 квартир. По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стала неисправная электропроводка.
Ранее сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске произошел взрыв газа.