Мешавшего тушить пожар мужчину в Крыму сняли на видео

В Крыму мужчина мешал тушить пожар в старинном доме. На опубликованных в Telegram-канале «Лента дна» кадрах видно, как он скидывает приставленную спасателями к балкону лестницу. Огнеборцы скручивают его и уводят в помещение. Как уточняет канал, мужчина арендовал в помещении склад и не хотел бросать товар.