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44 минуты назад

Мешавшего тушить пожар мужчину в Крыму сняли на видео

В Крыму мужчина мешал тушить пожар в старинном доме. На опубликованных в Telegram-канале «Лента дна» кадрах видно, как он скидывает приставленную спасателями к балкону лестницу. Огнеборцы скручивают его и уводят в помещение. Как уточняет канал, мужчина арендовал в помещении склад и не хотел бросать товар.

Мощный пожар произошел в одном из старейших жилых домов Ялты накануне вечером. Огонь уничтожил 25 квартир. По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стала неисправная электропроводка.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске произошел взрыв газа.

Происшествия,Пожары,Видео,
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