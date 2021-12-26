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33 минуты назад

Блогер раскрыл подробности сорванной ОМОНом гей-вечеринки: «Реальная жесть»

Российский блогер Рома Желудь рассказал на своем YouTube-канале об участии в незаконной гей-вечеринки в Ростове-на-Дону, которую сорвали сотрудники Росгвардии и ОМОН.

Блогер рассказал о «реальной жести» на сорванной ОМОНом гей-вечеринке
Фото: ТАССТАСС

По словам блогера, он не знал о том, что мероприятие проводится нелегально. Его пригласили туда исполнить диджей-сет за гонорар в 100 тыс. руб. Вечеринка проходила в ангаре.

Когда туда заявились правоохранительные органы, участников мероприятия заставили четыре часа стоять с поднятыми руками у стены и обыскали, рассказал блогер. Он сообщил, что его били и использовали против него электрошокер. Все происходило на морозе.

«Произошла реальная жесть! ... Но я в мегаресурсном состоянии, потому что увидел реально крутых людей здесь», - отметил при этом блогер.

Он добавил, что ему жалко участников вечеринки из-за отношения к ним силовиков.

Мероприятие проходило в центре Ростова-на-Дону, на нем собралось около 200 человек. По предварительным данным, им инкриминировали нарушение антиковидных правил, а также возможную пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и вовлечении в них несовершеннолетних. У всех присутствующих проверили документы и занесли в картотеку.

Происшествия,Рома Желудь,Росгвардия,МВД,
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