Блогер рассказал о «реальной жести» на сорванной ОМОНом гей-вечеринке

Российский блогер Рома Желудь рассказал на своем YouTube-канале об участии в незаконной гей-вечеринки в Ростове-на-Дону, которую сорвали сотрудники Росгвардии и ОМОН.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам блогера, он не знал о том, что мероприятие проводится нелегально. Его пригласили туда исполнить диджей-сет за гонорар в 100 тыс. руб. Вечеринка проходила в ангаре.

Когда туда заявились правоохранительные органы, участников мероприятия заставили четыре часа стоять с поднятыми руками у стены и обыскали, рассказал блогер. Он сообщил, что его били и использовали против него электрошокер. Все происходило на морозе.

«Произошла реальная жесть! ... Но я в мегаресурсном состоянии, потому что увидел реально крутых людей здесь», - отметил при этом блогер.

Он добавил, что ему жалко участников вечеринки из-за отношения к ним силовиков.