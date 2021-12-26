Разогнали всех: На гей-вечеринку в Ростове-на-Дону пришел ОМОН

ОМОН разогнал гей-вечеринку в центре Ростова-на-Дону, на которой собралось около 200 человек. Им инкриминировали нарушение антиковидных правил и возможную гей-пропаганду среди несовершеннолетних. Об этом сообщает РЕН ТВ.
У всех присутствующих проверили документы и занесли в специальную картотеку данных. На организаторов вечеринки собрали материал с присутствием понятых. Главным организатором оказался некто по прозвищу Дионис. Он пригласил на выступление скандально известного блогера Рому Желудя.
В общей сложности за ночь оперативники опросили около 200 участников вечеринки. Задерживать никого не стали. Под утро всех отпустили.
Отмечается, что силовики узнали о гей-вечеринке из видеоприглашения, опубликованного в соцсетях. В ролике парень предлагал всем желающим повеселиться.
«Кто не придет, тот (грубое слово, обозначающее "лицо нетрадиционной сексуальной ориентации")» , - заявил он.
После этого правоохранители заподозрили организаторов не только в нарушении антиковидных правил, но и в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и вовлечении в них несовершеннолетних. Также было решено проверить собравшихся на употребление запрещенных веществ.