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32 минуты назад

Разогнали всех: На гей-вечеринку в Ростове-на-Дону пришел ОМОН

ОМОН разогнал гей-вечеринку в центре Ростова-на-Дону, на которой собралось около 200 человек. Им инкриминировали нарушение антиковидных правил и возможную гей-пропаганду среди несовершеннолетних. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Разогнали всех: На гей-вечеринку в Ростове-на-Дону пришел ОМОН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У всех присутствующих проверили документы и занесли в специальную картотеку данных. На организаторов вечеринки собрали материал с присутствием понятых. Главным организатором оказался некто по прозвищу Дионис. Он пригласил на выступление скандально известного блогера Рому Желудя.

В общей сложности за ночь оперативники опросили около 200 участников вечеринки. Задерживать никого не стали. Под утро всех отпустили.

Отмечается, что силовики узнали о гей-вечеринке из видеоприглашения, опубликованного в соцсетях. В ролике парень предлагал всем желающим повеселиться.

«Кто не придет, тот (грубое слово, обозначающее "лицо нетрадиционной сексуальной ориентации")» , - заявил он.

После этого правоохранители заподозрили организаторов не только в нарушении антиковидных правил, но и в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и вовлечении в них несовершеннолетних. Также было решено проверить собравшихся на употребление запрещенных веществ.

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