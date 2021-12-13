Кадры с места взрыва в Серпухове

В понедельник утром на территории женского монастыря в Серпухове прогремел взрыв. Подрывником оказался бывший воспитанник гимназии при монастыре. 18-летний Владислав С. планировал нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало на входе. Об этом сообщает ТАСС.