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21 минуту назад

Кадры с места взрыва в Серпухове

В понедельник утром на территории женского монастыря в Серпухове прогремел взрыв. Подрывником оказался бывший воспитанник гимназии при монастыре. 18-летний Владислав С. планировал нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало на входе. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник утром на территории женского монастыря в Серпухове прогремел взрыв
1/7 В понедельник утром на территории женского монастыря в Серпухове прогремел взрыв
Фото: РИА Новости
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Подрывником оказался бывший воспитанник гимназии при монастыре
2/7 Подрывником оказался бывший воспитанник гимназии при монастыре
Фото: РИА Новости
18-летний Владислав С. планировал нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало на входе
3/7 18-летний Владислав С. планировал нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало на входе
Фото: РИА Новости
По последним данным, в результате происшествия пострадали 12 человек
4/7 По последним данным, в результате происшествия пострадали 12 человек
Фото: РИА Новости
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Позднее поступила информация, что устроивший взрыв умер от потери крови, на затем источник сообщил, что злоумышленник выжил и находится в крайне тяжелом состоянии
5/7 Позднее поступила информация, что устроивший взрыв умер от потери крови, на затем источник сообщил, что злоумышленник выжил и находится в крайне тяжелом состоянии
Фото: РИА Новости
Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
6/7 Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов у Серпуховского Введенского Владычного женского монастыря, где произошел подрыв самодельного взрывного устройства
7/7 Сотрудники правоохранительных органов у Серпуховского Введенского Владычного женского монастыря, где произошел подрыв самодельного взрывного устройства
Фото: ТАСС

По последним данным, в результате происшествия пострадали 12 человек. Позднее поступила информация, что устроивший взрыв умер от потери крови, на затем источник сообщил, что злоумышленник выжил и находится в крайне тяжелом состоянии.

Происшествия,Фото,
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